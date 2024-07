Onda em Teahupo'o, no Taiti, onde é disputado o surfe nos Jogos Olímpicos de Paris - Ed Sloane / POOL / AFP

Publicado 31/07/2024 04:30 | Atualizado 31/07/2024 04:35

Paris - A organização dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 deve adiar as provas do surfe pelo segundo dia consecutivo por falta de condições do mar. Após a chegada da chuva e do vento em Teahupo'o, no Taiti, as ondas ficaram mexidas e inviável para realizar as oitavas de final do feminino e as quartas do masculino.

A última chamada aconteceu na madrugada desta quarta-feira (31), às 00h45 (de Brasília), mas o mar não apresentou condições. A expectativa é de uma melhora em relação ao vento nesta quinta (1), mas mesmo assim não é esperado que as ondas de Teahupo'o funcionem da melhor maneira.

A previsão do tempo em Teahupo'o aponta uma melhora na formação das ondas apenas na sexta-feira (2). Já o funcionamento perfeito, como na última segunda (29), só deve acontecer na terça (6), mas a última janela do surfe nos Jogos Olímpicos será no dia anterior.

A competição será retomada a partir das oitavas de final do feminino. Três brasileiras estão na disputa, mas pelo menos uma dará adeus, já que Luana Silva e Tainá Hinckel se enfrentam por uma vaga nas quartas. Já Tati Weston-Webb terá uma dura missão contra a americana Caitlin Simmers.

Já no masculino, apenas Filipe Toledo se despediu da competição nas oitavas de final. Na próxima fase, Gabriel Medina e João Chianca se enfrentam por uma vaga na semifinal e encaram o vencedor do duelo australiano entre Jack Robinson e Ethan Ewing.