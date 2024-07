Lucas Verthein terminou sem medalhas no skiff simples do remo nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 - BERTRAND GUAY / AFP

Publicado 31/07/2024 05:09 | Atualizado 31/07/2024 05:17

Paris - Após ficar de fora da disputa por medalhas no skiff simples do remo, Lucas Verthein venceu a primeira bateria da semifinal C/D e foi à final da categoria, nesta quarta-feira (31), no Estádio Náutico de Vaires-sur-Marne. O atleta brasileiro fez o tempo de 6min55s07 e melhorou a marca do dia anterior.

Apesar da vitória, Lucas Verthein não vai disputar medalhas no skiff simples do remo. A vitória na bateria garante apenas a briga pela 13ª a 18ª colocação geral. O atleta do Botafogo impôs um ritmo forte e terminou a prova mais de um segundo à frente do húngaro Bendeguz Molnar.

O remador, de 26 anos, foi semifinalista dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021. Lucas Verthein também conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023 e chegou às quartas de final do Mundial de remo, no ano passado.