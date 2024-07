Beatriz Tavares não vai disputar medalhas no skiff simples do remo feminino nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 - BERTRAND GUAY / AFP

Publicado 31/07/2024 05:30

Paris - Beatriz Tavares terá a última chance de melhorar o desempenho nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Após ficar de fora da disputa por medalhas, a remadora brasileira disputou a semifinal C/D e terminou em terceiro lugar da primeira bateria, nesta quarta-feira (31), no Estádio Náutico de Vaires-sur-Marne, garantindo vaga na disputa pelo 13ª a 20ª colocação.

A atleta do Botafogo terminou a prova com 7min49s96, sendo dois segundos mais lenta do que a semifinal A/B disputada nesta última terça (30). Beatriz Tavares figurou entre as três melhores desde o início e chegou a ficar em segundo lugar após completar 1000m de prova. Porém, nos últimos 1000m perdeu ritmo e cruzou a linha de chegada em terceiro.

Beatriz Tavares terminou a semifinal C/D atrás da sérvia Jovana Arsic, que fez o tempo de 7min44s60, e da eslovena Nina Kostanjsek, com a marca de 7min48s86. A remadora brasileira ficou um pouco mais de um segundo da segunda colocada.