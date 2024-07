Rafael Macedo finalizou o romeno Alex Cret e vai disputar medalha na categoria até 90kg do judô - AFP

Publicado 31/07/2024 07:29 | Atualizado 31/07/2024 07:31

Paris - Rafael Macedo vai brigar por medalha nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O judoca brasileiro venceu o romeno Alex Cret por finalização, nesta quarta-feira (31), na Arena Campo da Morte, e avançou às quartas de final da competição. Com isso, ele se garantiu na disputa por medalhas.

Foi um combate muito intenso. O romeno conseguiu neutralizar o brasileiro, que recebeu um shido por falta de combatividade logo no início. Rafael Macedo encontrou dificuldades para pegar a manga de Alex Cret e atacá-lo, e recebeu a segunda advertência antes do golden score.

No golden score, Rafael Macedo precisou atacar o romeno. O brasileiro buscou a manga e a gola, mas não conseguia encaixar a transição. O judoca ficou exposto aos contragolpes, mas mesmo assim conseguiu finalizar o romeno para vencer o combate.

Rafael Macedo, de 29 anos, foi medalhista de prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023 e ouro na etapa de Calgary no ano passado pelo Campeonato Pan-Americano. O judoca brasileiro também foi bronze no World Masters de Jerusalém 2022 e do Grand Slam da FIJ de Antalya 2022.