Ravena Hanniely explorou aplicativo em ParisReprodução / Instagram

Publicado 31/07/2024 08:10

Rio - Eleita musa dos Jogos Olímpicos de Paris pela Playboy da Dinamarca, a brasileira Ravena Hanniely, de 23 anos, revelou uma experiência sexual que é para poucos e poucas. A modelo afirmou que já teve uma relação íntima envolvendo sete parceiros de uma só vez.

"Já fiz gang bang. Consegui contar seis, sete homens ali comigo, e somente eu de mulher gulosa. Era a principal, estavam todos com os olhos em mim, e eu me deliciei. Foi uma experiência gostosa", contou em entrevista à "Splash".

Influenciadora digital, Ravena Hanniely viajou para Paris antes do começo dos Jogos Olímpicos e fez o uso do aplicativo de relacionamento, Tinder. A modelo revelou que conseguiu "dar match" com alguns atletas que estão disputando a competição.



"Eu me considero bissexual e, por curiosidade, abri o aplicativo para ver quem estava por aqui. Dei match com vários atletas olímpicos, tanto homens quanto mulheres", contou a influencer.