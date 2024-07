Hugo Calderano está nas oitavas de final em Paris - AFP

Publicado 31/07/2024 08:00

Rio - Esperançosos em uma possível medalha inédita no tênis de mesa, os torcedores brasileiros comemoram nas redes sociais a eliminação de Chuqin Wang, número 1 do mundo, para o sueco Truls Möregårdh. O chinês estava no caminho de Hugo Calderano em uma possível semifinal nos Jogos de Paris.

"NOTICIA EXCELENTE VINDO DO TÊNIS DE MESA!!!!!!!!!!!!, Número 1 do mundo, o chinês Chuqin Wang foi ELIMINADO., Ele estava na chave do Hugo Calderano, seria o adversário das semifinais., CAMINHO ABERTO PRA HUGO CHEGAR NA FINAL OLÍMPICA!!", "Ainda tem adversários complicados na chave do Hugo Calderano, obviamente. Lebrun é chatinho. Jang pode complicar. Além, claro de Moregard. Se ele conseguiu eliminar o número 1, consegue eliminar todo mundo. Mas tá tudo aberto agora pro Hugo!", foram alguns dos comentários.



Hugo Calderano está nas oitavas de final do tênis de mesa em Paris. Nos Jogos de Tóquio, o brasileiro obteve o melhor resultado da história do país ao se classificar para as quartas de final da competição. Em 2024, o brasileiro pode conseguir ir mais longe.

O atleta vai voltar a jogar nesta quarta-feira. O adversário será o francês Alexis Lebrun por uma vaga nas quartas de final, para repetir o feito alcançado há três anos no Japão.