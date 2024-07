Ivana Knöll foi eleita musa da última Copa do Mundo - Reprodução / Instagram

Publicado 31/07/2024 07:11

Rio - Com um look ousadíssimo, a musa da Copa do Mundo, Ivana Knöll, publicou uma foto em seu perfil oficial no Instagram ao lado de DJ Steve Angello, em uma bote em Ibiza, na Espanha. O artista, que é nascido na Grécia, mas tem nacionalidade sueca, faz bastante sucesso na Europa.

O modelo ousado utilizado pela beldade chamou a atenção dos seus seguidores, que fizeram muitos elogios a Ivana. "Você é uma deusa", "Simplesmente incrível", "Que linda", foram alguns dos comentários publicanos na página da modelo.

Nascida na Croácia, Ivana ficou conhecida mundialmente na Copa do Mundo de 2022, no Catar, quando foi eleita musa da competição. Ela acompanhou a seleção do seu país na campanha do terceiro lugar obtida no torneio.