Daniella ChavezReprodução / Instagram

Publicado 30/07/2024 12:47

Rio - A musa do OnlyFans, Daniella Chavez, se posicionou sobre o caos político que a Venezuela vive após a última reeleição de Nicolás Maduro, que vem sendo contestada por vários países no mundo e pela oposição. O país sul-americano está vivendo uma grande onda de protestos.

"Que triste o que aconteceu na Venezuela e não importa o que façam, nada mudará. Eles estavam muito delirantes ao pensar que uma ditadura entregaria o poder. Na Venezuela não há democracia. Votar não adianta", opinou na sua conta do Twitter.

A modelo se tornou famosa em 2015 após ter vivido um affair com Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o português tinha um relacionamento com a russa Irina Shayk. Apesar da grande repercussão, Daniella afirmou que não teve um envolvimento mais profundo com CR7.