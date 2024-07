Estêvão e o médico Pedro Pontin, do Palmeiras - Cesar Greco / Palmeiras

Publicado 29/07/2024 16:52

São Paulo - O Palmeiras terá um desfalque de peso para enfrentar o Flamengo , na próxima quarta-feira (31), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil: Estêvão. O atacante realizou exames e teve nova lesão no tornozelo esquerdo diagnosticada, após a derrota do Verdão para o Vitória, por 2 a 0, na última rodada do Brasileirão.

Ainda não há prazo para retorno, mas o camisa 41 já iniciou tratamento no Núcleo de Saúde e Performance do clube paulista. A avaliação, porém, é de que o caso gera mais preocupação do que a lesão anterior.

Ele não esteve em campo em duas partidas - Cruzeiro e Fluminense - por entorses no mesmo tornozelo e no joelho esquerdo, sofridos na segunda etapa da derrota para o Botafogo, no Nilton Santos . Estêvão, então, retornou diante do Vitória, mas voltou a sentir problemas no local.

Sem Estêvão, Palmeiras e Flamengo duelam na próxima quarta-feira (31), no Maracanã, às 20h (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Para substituir o garoto, o técnico Abel Ferreira apostou em Dudu nos jogos em que foi necessário. Outra opção para o setor é Maurício, recém-contratado pelo Verdão.