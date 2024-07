André Mazzuco, ex-Botafogo, foi demitido do Athletico-PR - Divulgação/Athletico-PR

André Mazzuco, ex-Botafogo, foi demitido do Athletico-PRDivulgação/Athletico-PR

Publicado 29/07/2024 16:01

Durou pouco tempo a passagem do diretor André Mazzuco pelo Athletico-PR. Nesta segunda-feira (29), o Furacão comunicou a demissão do profissional ex-Botafogo, que abandonou o cargo na SAF de John Textor para aceitar o desafio no clube paranaense. Foram quatro meses de trabalho.

Mazzuco trocou o Botafogo pelo Athletico no final de março. Na época, o diretor alegou situações pessoais para voltar a morar em Curitiba, cidade natal, e assumiu as funções após a saída de Alexandre Mattos, que ocupava o cargo de CEO de Negócios.

Além dele, o Furacão também demitiu o coordenador das categorias de base, Felipe Gil, contratado com aval de Mazzuco, e Próspero Paoli, coordenador metodológico. As informações são da jornalista Monique Vilela.

O Athletico-PR vive momento de oscilação no Brasileirão, deixou as primeiras posições e ocupa a oitava colocação, com 28 pontos, depois de 20 rodadas - disputou 18 devido aos jogos adiados por conta do calendário envolvendo as copas.