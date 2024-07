Pedro foi o autor de um dos gols do Flamengo na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-GO, neste domingo (28) - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 28/07/2024 19:16 | Atualizado 28/07/2024 19:33

Rio - Autor de um dos gols da vitória por 2 a 0 do Flamengo em cima do Atlético-GO , neste domingo (28), pelo Brasileirão, Pedro será desfalque na próxima partida do Rubro-Negro. Isso porque o atacante, que estava pendurado, tomou o terceiro cartão amarelo e não enfrenta o São Paulo no próximo sábado (3), às 21h30 (de Brasília), no Morumbi.

O camisa 9 foi advertido ao demorar para sair de campo quando estava sendo substituído no final da partida. Portanto, com sua ausência, a equipe comandada por Tite poderá ter uma disputa pela vaga no time titular, já que Carlinhos e Gabigol, principais candidatos ao lugar no ataque, vêm em uma crescente nos últimos jogos.



O tento marcado isolou o atacante na artilharia do Brasileirão. Agora, Pedro possui dez gols, dois a mais que Lucero, do Fortaleza, que é o segundo. Além disso, ele é o líder de assistências do Flamengo no torneio, com cinco.

Com a vitória sobre o Dragão, o clube da Gávea, com um jogo a menos, assumiu a liderança do campeonato, com os mesmos 40 pontos do Botafogo na tabela de classificação, mas ficou com a primeira posição devido ao saldo de gols superior.



O próximo compromisso será na quarta-feira (31), às 20h, contra o Palmeiras, novamente no Maracanã, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil.