Claudinho, do Zenit, está na mira do FlamengoDivulgação / Zenit

Publicado 26/07/2024 22:11

Alvo do Flamengo na janela de transferências do segundo semestre, Claudinho voltou a ser relacionado para uma partida do Zenit. Desfalque contra o Krylya Sovetov durante as tratativas com o Rubro-Negro, o meia fica à disposição para enfrentar o Rubin Kazan fora de casa, neste sábado (27), pelo Campeonato Russo.

O acerto entre jogador e clube já aconteceu, faltando agora o convencimento dos europeus para a negociação sair do papel. Claudinho e seus agentes entendem como um bom momento para o retorno ao futebol brasileiro.

A proposta inicial foi de 15 milhões de euros (R$ 89,1 milhões), valor que o Zenit recusou em outra investida, em 2023. O Flamengo aceitou subir a oferta para 18 milhões de euros (R$ 106,9 milhões), mas pagando de forma parcelada. Os russos, que não acenaram com interesse, ainda não responderam

Claudinho tem 103 jogos pelo Zenit, 20 gols marcados e 23 assistências, tendo conquistado três vezes o Campeonato Russo, duas Supercopas da Rússia e uma Taça da Rússia, além de ter sido eleito o melhor jogador do Campeonato Russo na temporada 2021/22. O contrato com o Zenit é válido até meio de 2027.