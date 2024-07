Raphael Nunes, goleiro do sub-20 do Flamengo - Divulgação

Publicado 26/07/2024 19:20

Rio - Com apenas 18 anos, a história de vida do goleiro já é superação. Após 11 meses afastado devido a um diagnóstico de tumor maligno no testículo, ele voltou aos gramados no último sábado (20). Recuperado, o atleta celebrou sua volta ao futebol com uma atuação segura, não sofrendo gols no empate em 0 a 0 contra o Volta Redonda, em partida válida pelo Campeonato Carioca Sub-20, realizada na Gávea.

A trajetória de Raphael do diagnóstico até o retorno aos gramados foi marcada por resiliência e apoio familiar. Após ser diagnosticado em julho do ano passado, o jovem goleiro passou por três meses de quimioterapia, entre outubro e dezembro. O tratamento foi rigoroso e voltar aos gramados teve um sentimento especial.

"A sensação que eu tive foi alívio depois desse período afastado por conta do tratamento. Foi uma grande conquista para mim e para a minha família. Tivemos um jogo equilibrado, fiquei contente por não ter sido vazado porque vim trabalhando muito para isso, trabalhando a parte física e mental", disse Raphael.

Raphael foi diagnosticado com tumor maligno veio após um torneio do sub-18 na Croácia e na República Tcheca, após notar um inchaço após levar uma bolada no treino. Desde então, o Flamengo garantiu todo o suporte necessário, com as cirurgias e proporcionando os tratamentos mais avançados, incluindo procedimentos robóticos. O goleiro afirmou que o lema agora é trabalho, além de agradecer o suporte dado pelo clube, amigos e familiares.

"Depois de tudo que passei, me tornei um atleta mais maduro e com muita vontade de vencer. Tenho fé que grandes coisas estão por vir, irei trabalhar ainda mais para defender a camisa do Flamengo. Agradeço a todo o apoio do staff do clube e dos meus amigos neste período. Estou muito feliz nesta reestreia", completou o goleiro.

Neste sábado (27), o Flamengo vai enfrentar o Vasco da Gama pela oitava rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Carioca Sub-20. A partida será no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, às 10h, e o Rubro Negro defende a liderança.