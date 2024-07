Torcida do Flamengo promete lotar o Maracanã em duelo contra o Palmeiras - Reginaldo Pimenta / Arquivo Agencia O Dia

Torcida do Flamengo promete lotar o Maracanã em duelo contra o PalmeirasReginaldo Pimenta / Arquivo Agencia O Dia

Publicado 26/07/2024 10:48 | Atualizado 26/07/2024 13:25

Rio - O Flamengo anunciou novidades no acesso dos torcedores para o duelo contra o Palmeiras, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (31), às 20h, no Maracanã. Os rubro-negros que comprarem ingressos de forma online só poderão entrar no estádio via biometria facial. Além disso, para acessar o perímetro de segurança no entorno do palco do jogo, deverá ser apresentado também um QR Code dinâmico do ingresso.

O acesso com biometria facial começou a ser implementado pelo clube no final do Campeonato Carioca em alguns setores do estádio. Neste domingo (28), no jogo contra o Atlético-GO, pela 20ª rodada do Brasileirão, a novidade será utilizada em todo o Maracanã, incluindo as áreas mais populares, onde ficam as torcidas organizadas.

A partida contra o Palmeiras será a primeira considerada de grande apelo onde a biometria irá funcionar em todas as entradas. Como medida de segurança, para tentar evitar invasões e outras confusões, barreiras de segurança serão instaladas no entorno do estádio e este perímetro de segurança só poderá ser acessado com um QR Code dinâmico do ingresso, que deve ser apresentado as autoridades por um aplicativo pelo celular.

O torcedor que deseja comprar ingresso de forma online para o duelo decisivo deverá cadastrar a biometria facial através do site do Flamengo . Já para obter o QR Code que dá acesso ao estádio, basta seguir as instruções disponibilizadas para baixar o aplicativo.

Para o público geral que comprar ingresso físico nos postos de vendas disponibilizados pelo clube, basta levar o bilhete e apresentá-lo tanto nas barreiras dos perímetros de segurança quanto no acesso às arquibancadas.