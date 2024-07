Comemoração dos jogadores do Flamengo - Jhony Pinho/AGIF/Estadão Conteúdo

Comemoração dos jogadores do FlamengoJhony Pinho/AGIF/Estadão Conteúdo

Publicado 24/07/2024 22:50 | Atualizado 24/07/2024 22:55

O Flamengo não brilhou na noite desta quarta-feira (24), mas conseguiu garantir os três pontos fora de casa diante do Vitória, com triunfo pelo placar de 2 a 1 . Após a partida no Barradão, em Salvador, o técnico Tite concedeu entrevista coletiva e destacou a dificuldade do duelo, além de criticar novamente o calendário do primeiro semestre.

"Não tem equipe menor numa dimensão de Série A de Campeonato Brasileiro com a qualidade que tem o campeonato. Não estou fazendo média com o Vitória, não. Falo como registro de um profissional que sabe avaliar e sabe o quanto é equilibrado esse campeonato", disse.

"Segundo: fizemos um melhor primeiro tempo, firme com o resultado consistente. Vem o segundo tempo, melhor e equilibrou. No momento em que estávamos na iminência de fazer o segundo gol, o goleiro fez uma extraordinária defesa. Quando desconcentramos num momento achando que ia ser gol do Viña, não deu o timing de retorno. No retorno, levamos o gol. Mas o futebol ele reserva essas coisas. Felizmente ela se reestruturou em cima das virtudes e qualidades que tem, e a equipe conseguiu fazer o segundo gol", completou.

Questionado sobre a manutenção de um padrão tático mesmo com alguns problemas na metade da competição, Tite destacou tempo de trabalho e bateu na tecla dos estaduais atrapalharem a preparação em termos físicos.

"Diminuam os regionais, gente. Jogamos o regional de domingo a domingo. A média de cinco dias de folga. Reduz, dá tempo maior para o campeonato (brasileiro). Diminuam os regionais e dá uma margem de tempo maior para o Brasileiro. Dá para ouvir."

"Além do calendário há o tempo, para que tenha tempo de padronização tática. Você sai de um 4-4-2 de marcação para um volante meio-campista e para uma estruturação de um meia de articulação, com dois do lado e dois externos que baixam. E começa a estabelecer isso quando tem tempo. Só consegue isso quando tem tempo. Quando não tem tempo, vira fórmula mágica."

Com o resultado, o Rubro-Negro foi a 37 pontos e diminuiu para três a vantagem do Botafogo na tabela - com um jogo a menos a ser realizado. O próximo compromisso será no domingo (28), com o Atlético-GO, às 16h, no Maracanã.