Publicado 24/07/2024 12:59

Rio - Revelação das categorias de base do Flamengo, o volante Evertton Araújo atraiu interesse do continente europeu. De acordo com o "UOL", o Atlético de Madrid enviou um profissional do scout ao Brasil para acompanhar de perto o jovem de 21 anos.

Evertton Araújo marcou o gol do Flamengo no empate com o Athletico-PR Divulgação / Flamengo

Evertton vem sendo presença constante na lista de relacionados do Flamengo, mas tem recebido poucas oportunidades por conta da forte concorrência em sua posição. O técnico Tite vem optando por jogadores com mais experiência no setor.

Neste Brasileirão, o camisa 52 saiu do banco em quatro partidas e marcou o gol de empate contra o Athletico-PR, na Ligga Arena, no último minuto.

O contrato de Evertton Araújo com o Flamengo vai até o fim de 2026. O Rubro-Negro é dono de 70% dos direitos federativos do garoto.