Lorran em treino do FlamengoDivulgação / Flamengo

Publicado 24/07/2024 10:53

Rio - Após receber vaias na vitória sobre o Cruzeiro e no empate com o Cuiabá, Lorran foi preservado pela comissão técnica do Flamengo. O jovem atacante, de 18 anos, não foi relacionado para o jogo contra o Criciúma, no último sábado, e contra o Vitória, nesta quarta-feira (24), às 20h (de Brasília), em Salvador, pela 19ª rodada do Brasileirão.

Lorran foi constantemente utilizado durante a Copa América. O jovem ganhou a titularidade, foi elogiado no começo, mas oscilou na reta final. Revelado nas categorias de base do Flamengo, o atacante atuou em oito partidas consecutivas no Brasileirão, até amargar o banco de reservas na derrota para o Fortaleza, no dia 11 de julho, no Maracanã.

Por conta das vaias recebidas contra Cruzeiro e Cuiabá, o Flamengo decidiu preservar a joia, considerada uma das maiores promessas dos últimos anos. Além de não ser utilizado no profissional, o jogador foi "rebaixado" para o sub-20 e ficou à disposição do técnico Filipe Luís para o clássico contra o Botafogo, nesta quarta, às 15h, pela 15ª rodada do Brasileirão da categoria.

Lorran subiu para o profissional nesta temporada. A joia do Flamengo soma 27 partidas, três gols e quatro assistências. Ele tem uma média de cerca de 48 minutos em campo por jogo. O Rubro-Negro avalia a situação do jogador dia a dia e o retorno ao profissional pode acontecer no próximo domingo (28), às 16h (de Brasília), contra o Atlético-GO, no Maracanã, pela 20ª rodada do Brasileirão.