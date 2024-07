Jorge Jesus ganha bolo e parabéns de jogadores do Al-Hilal - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 24/07/2024 12:50

Rio - Ídolo do Flamengo e recordista mundial de maior sequência de vitórias no futebol, o técnico Jorge Jesus completa 70 anos nesta quarta-feira (24). Em meio à pré-temporada com o Al-Hilal, o português foi surpreendido pelos jogadores do clube saudita, que levaram um bolo e cantaram parabéns ao Mister.

No comando do Al-Hilal há um ano, Jorge Jesus fez uma temporada mágica ao conquistar o título saudita de forma invicta. O português também foi o responsável por colocar o clube no Livro dos Recordes, ao emplacar 34 vitórias consecutivas, a maior sequência já registrada no futebol profissional, entre 25 de setembro de 2023 e 17 de abril de 2024.

Além da liga nacional, o Mister conquistou a Copa dos Campeões e a Supercopa da Arábia Saudita. Apesar de ter sido eliminado nas semifinais da Liga dos Campeões da Ásia, Jorge Jesus teve seu contrato renovado por mais um ano, até o fim da temporada 2024/25.

Ídolo do Flamengo, o treinador português também fez história no Brasil com a conquista do Brasileirão de 2019, quando levou o Rubro-Negro a melhor campanha da história da competição na era dos pontos corridos com 20 clubes (desde 2006), com 90 pontos conquistados.

Jorge Jesus chegou ao Flamengo em junho de 2019 e encerrou sua passagem, em julho do ano seguinte, com mais títulos do que derrotas. Com cinco taças levantadas neste período, o português comandou o Rubro-Negro em 57 partidas, com 43 vitórias, dez empates e apenas quatro jogos perdidos.

Além do Brasileirão, ele ganhou, também, a Libertadores de 2019. No ano seguinte, em 2020, o Mister faturou o Campeonato Carioca, a Recopa Sul-Americana e a Supercopa do Brasil.