Everton Cebolinha durante treino do Flamengo - Gilvan de Souza /CRF

Everton Cebolinha durante treino do FlamengoGilvan de Souza /CRF

Publicado 22/07/2024 23:10 | Atualizado 22/07/2024 23:12

Rio - Everton Cebolinha destacou a felicidade do elenco com o gol de Gabi na vitória do Flamengo sobre o Criciúma por 2 a 1 , no último sábado (20), pela 18ª rodada do Brasileirão. O camisa 99 entrou em campo na etapa complementar e, aos 44 minutos, balançou as redes para colocar o Rubro-Negro em vantagem no marcador.

"Pelo contexto do gol, por ter nos dado a vitória, pelo Gabi também. A gente confia no nosso companheiro, a gente sabe o quanto ele é importante para o nosso elenco, assim como é para o clube. A gente conta com ele e fica muito feliz pelo gol do nosso companheiro", disse Everton Cebolinha, nesta segunda (22), à Fla TV.

Gabigol, vale lembrar, vive um ano difícil. Ele tem vínculo com o Flamengo até o fim do ano, mas ainda não entrou em acordo pela renovação . Ele chegou a ser afastado das partidas para não completar sete jogos no Brasileirão e poder buscar um novo clube , mas já voltou a ficar à disposição de Tite.

Sequência importante

Outro tema da entrevista de Cebolinha foi a sequência de jogos decisivos que o time terá pela frente. Daqui a uma semana, o Fla enfrentará as seguintes equipes nesta ordem: Palmeiras (31/7); São Paulo (3/8); Palmeiras (7/8); Palmeiras (11/8); Bolívar (15/8); Botafogo (18/8); e Bolívar (22/8).

"Acho que é o momento mais decisivo da temporada. A gente tem se preparado muito bem. Passamos por um momento difícil na Copa América, acabamos perdendo jogadores, mas conseguimos um bom aproveitamento. Se a gente passar nesse momento, por esse mês difícil, a gente vai chegar bem confiante e bem preparado. Creio que todo jogador sonha com esse tipo de jogo. Teremos agora essa oportunidade", destacou o atacante.