Rio - O presidente do Flamengo , Rodolfo Landim, atualizou as negociações por Claudinho, do Zenit (RUS), e Lucas Paquetá, do West Ham (ING). Os dois jogadores são alvos do Rubro-Negro para esta janela de transferências.

Em relação a Claudinho, o mandatário contou que recebeu dos dirigentes que entre Flamengo e jogador não haveria problemas. O empecilho para o negócio é o Zenit. Landim ressaltou que a postura dos russos é de quem não quer vender o atleta.

"A gente não esconde. Há muito tempo que a gente já vem mantendo contato com o Claudinho, é meio que um objeto de desejo para a gente. Ele é meio ídolo lá, foi considerado o melhor jogador da Rússia há alguns anos. Mas assim, jogador também tem o lado dele de disputar campeonatos internacionais. Lá, ele não está podendo disputar os campeonatos europeus. A gente também está meio que usando um pouco essa potencial vontade de ele querer voltar, sempre em contato com ele", contou Landim, em entrevista ao "Charla Podcast".

"Claro que nós buscamos conversar novamente com ele, através do empresário dele. Eu entendi que a gente, vamos dizer assim, chegou num meio acordo com ele, mas toda transferência de jogador é uma discussão que envolve três partes. Eu diria que entre o Flamengo e o Claudinho... Estou passando o que recebi do Bruno (Spindel) e do Marcos (Braz)... Não haveria problemas. A gente estaria com o processo equacionado. O problema é com o clube, que não quer se desfazer dele. O clube foi estabelecendo exigências. Chegamos no nível de exigência. Só que quando a gente chegou, eles aumentaram. É nítido de quem não quer vender o jogador", completou.

Por outro lado, Landim lembrou que a janela de transferências fechará somente no início de setembro e acredita que o bom senso do Zenit possa prevalecer.



"A percepção que eles passam é de que não querem vender o jogador. Imagino que o jogador não deva estar feliz. Você começa a estabelecer regras: 'Você sai se o cara pagar esse preço aqui, que é o preço justo'. O cara chega no preço justo, e o cara diz que esse preço não é mais justo, o preço é maior. Eu imagino... Imagino, tá? Imagino que o jogador não esteja feliz lá. Como vai ser o comportamento do clube diante do posicionamento do jogador... A janela fecha só no dia 2 de setembro. Estamos começando a janela", disse o presidente.

"No fundo, a gente acredita em bom senso, mesmo sendo russo. Não sei o que vai acontecer, mas uma coisa é certa: a gente não quer trazer jogadores para o plantel do Flamengo para serem mais um. Para trazer um jogador para o elenco do Flamengo, tem que ser um jogador que traga um diferencial para o clube e que vá brigar para ser titular", prosseguiu.

Lucas Paquetá

A situação do cria é diferente. Embora seja destaque do West Ham (ING) e titular da seleção brasileira, Paquetá é alvo de investigação da Federação Inglesa por manipulação de resultados com apostas esportivas. As tratativas dependem da evolução do caso e de conversas com o clube londrino.

"A gente tem que analisar em cima da oportunidade. Ele tem contrato e, pelas notícias que temos, seria vendido por 85 milhões de libras para o City. Fruto dessa complicação que está envolvendo ele, acho que isso ficou meio de lado. Temos interesse no jogador, óbvio. É um jogador criado na Gávea, que tem uma identificação enorme com o Flamengo. Ele é torcedor ferrenho do Flamengo, isso é muito importante. Estive agora nessas férias com ele num camarote, batemos um papo rapidamente. Espero que tudo isso se resolva de forma positiva para a vida dele", afirmou Landim.

E, se isso vier acontecer, não tenho dúvidas de que vai encerrar a carreira no Flamengo. Ele tem um amor pelo clube gigantesco. Se a gente pudesse contar com ele, o cara é camisa 10 da seleção brasileira. A gente tem que ver como esse troço vai evoluir, e a gente precisa conversar com o West Ham. A gente teria que ver. Alguns movimentos a gente já fez, mas tem que aguardar algumas coisas que estão acontecendo. É um jogador que custou muito caro. Como é que o clube que tem ele vai se comportar diante de uma eventual saída dele. 60 milhões de euros, mesmo que seja por um período, amortizar esse valor... O Flamengo está bem financeiramente, mas ninguém dá um passo maior do que as pernas lá. Eu não deixo, até porque o passo é meu. Tem que ter disciplina de capital", finalizou.