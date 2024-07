Flamengo venceu o Criciúma no Mané Garrincha, em Brasília - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 22/07/2024 09:00 | Atualizado 22/07/2024 09:02

Rio - O Flamengo bateu recorde de público no Brasileirão de 2024. Com apoio de mais de 60 mil torcedores, o Rubro-Negro venceu o Criciúma por 2 a 1 , no sábado (20), no Mané Garrincha, em Brasília, pela 18ª rodada. O número superou o público do clássico entre São Paulo e Palmeiras, no Morumbi.

O Mané Garrincha, em Brasília, recebeu 60.127 pagantes na vitória do Flamengo sobre o Criciúma. A renda da partida também foi a maior do Brasileirão e a segunda maior do futebol brasileiro na temporada, atrás apenas da Supercopa do Brasil entre Palmeiras e São Paulo. Ao todo, o jogo rendeu R$ 6.601.898,00.

O Flamengo é dono de cinco dos dez maiores públicos do Brasileirão de 2024, além de figurar como visitante em outras duas partidas (nos clássicos contra Vasco e Fluminense). Na goleada histórica por 6 a 1 contra o Cruz-Maltino, foram 54.552 pagantes. Já na vitória magra sobre o Tricolor, 52.507.

Com a vitória sobre o Criciúma, o Flamengo chegou aos 34 pontos e ocupa o terceiro lugar no Brasileirão. O Rubro-Negro volta a campo na próxima quarta-feira (24), às 20h (de Brasília), contra o Vitória, no Barradão, pela 19ª rodada do campeonato.