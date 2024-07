Rodolfo Landim é o presidente do Flamengo - Lucas Felbinger/Agência O Dia

Rodolfo Landim é o presidente do FlamengoLucas Felbinger/Agência O Dia

Publicado 22/07/2024 16:32

Rio - Autor do gol da vitória do Flamengo sobre o Criciúma, em Brasília, o atacante Gabigol, de 27 anos, fez um desabafo e afirmou que a diretoria rubro-negra não lidou a maneira correta como deveria com um ídolo da história do clube. O presidente Rodolfo Landim enalteceu a história do atleta no Rubro-Negro, mas afirmou que o pedido de Gabigol para renovação não havia como ser atendido pelo Flamengo.

"Não tem muito o que falar. O Gabriel é um jogador que tem seu nome marcado na história do Flamengo por tudo que fez e pelo que desempenhou. O problema é que hoje ele deixou claro que está buscando um contrato de longo prazo. Ele quer um contrato longo. Vamos ser bem francos: por tudo que aconteceu ao longo de 2023 e um pouco em 2024, independentemente do passado dele, que a gente não vai apagar, nos valores que ele está colocando na mesa um contrato longo desse tipo, eu diria que o Flamengo não está disposto a oferecer", afirmou em entrevista ao canal no YouTube "Charla Podcast".

Landim explicou detalhes da proposta feita pelo Flamengo a Gabigol, com direito a aumento salarial. De acordo com o presidente, a oferta mostrava confiança de que o atacante poderia recuperar o nível de outras temporadas, porém, em um contrato curto.



"Não é só reconhecimento, é dizer o seguinte: eu espero que você aceite e eu espero que ele volte a ter um desempenho esportivo compatível com o valor que ele está solicitando. Por mais que a gente adore o Gabriel... E espero que não passe pela cabeça dele que a gente não goste. Tenho gratidão eterna por não só ele, mas por todos os jogadores que estão no Flamengo nesse período em que estou na presidência do clube", disse.