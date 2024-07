Pedro e Gabigol foram decisivos em vitória do Flamengo - Divulgação / Flamengo

Publicado 22/07/2024 10:00 | Atualizado 22/07/2024 10:01

Rio - Na vitória sobre o Criciúma, no Mané Garrincha, o Flamengo voltou a ver Pedro e Gabigol decidirem juntos um partida após dois anos. A dupla já havia marcado junta em 2024 na goleada por 6 a 1 sobre o Vasco, porém, a última que o Rubro-Negro venceu por placar mínimo apenas com gols dos dois atletas havia sido em julho de 2022.

Naquela temporada, Pedro e Gabigol aturaram juntos e o Flamengo viveu um grande ano conquistando a Copa do Brasil e também a Libertadores. O atual camisa 9 foi artilheiro do Rubro-Negro em 2024, porém, Gabigol também teve um grande ano, sendo decisivo no tricampeonato da América.



A última vez que os dois haviam decidido uma vitória por placar mínimo do Flamengo foi no dia 2 de julho, pelo Brasileiro de 2022. Na Vila Belmiro, o Rubro-Negro derrotou o Santos por 2 a 1, gols de Pedro e Gabigol. Vinícius Zanocelo fez para o Peixe.



Gabigol, de 27 anos, vive seus últimos momentos no Flamengo. Com contrato até o fim de 2024, o atacante não terá seu vínculo ampliado. O futuro clube do atual camisa 99 ainda é indefinido.