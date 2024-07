Momento em que Barreto, volante do Criciúma, desarma Everton Cebolinha com uma segunda bola que estava em campo - Reprodução

Publicado 21/07/2024 08:34

Brasília - Volante do Criciúma, Barreto protagonizou um lance inusitado na derrota para o Flamengo, por 2 a 1, no último sábado (20), no Estádio Mané Garrincha . Na intenção de alertar o árbitro da partida, ele chutou uma segunda bola que estava em campo para desarmar Everton Cebolinha na grande área, dando origem ao segundo pênalti marcado para o Rubro-Negro no duelo. Na cobrança, Gabigol fez o gol da vitória.