Gabigol cobrou o pênalti que deu a vitória ao Flamengo sobre o CriciúmaMarcelo Cortes / CRF

Publicado 20/07/2024 18:53

vitória por 2 a 1 do Flamengo sobre o Criciúma, neste sábado (20), em Brasília. Aos 39 minutos, Barreto, do time catarinense, chutou uma segunda bola que estava em campo para atrapalhar a finalização de Everton Cebolinha e o árbitro Maguielson Lima Barbosa assinalou pênalti imediatamente. A marcação causou dúvida em muitos torcedores, que nunca presenciaram uma situação parecida: afinal, a arbitragem acertou ao apontar a marca da cal?

Apesar da peculiaridade do lance, a marcação foi correta. De acordo com o livro de regras da Fifa, na página 102, artigo 1 da regra 12, o tiro livre direto deve ser marcado se o jogador "arremessar um objeto na direção da bola, de um adversário ou de um membro da equipe de arbitragem, ou tocar na bola com um objeto".

No caso deste sábado, a segunda bola chutada por Barreto era um objeto estranho ao jogo, já que estava fora de disputa. Como tudo aconteceu dentro da área, a arbitragem acertou ao dar o pênalti para o Flamengo.

Na cobrança, Gabigol marcou o segundo gol do Flamengo e garantiu a vitória em Brasília. Com o resultado, o Rubro-Negro chegou a 34 pontos e assumiu, momentaneamente, a vice-liderança do Brasileirão. O time do técnico Tite volta a campo na quarta-feira (24), às 20h (de Brasília), contra o Vitória, no Barradão.