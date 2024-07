Marcos Antônio, volante da Lazio, negociava com o Flamengo - Divulgação

Publicado 20/07/2024 15:54

encaminhar sua ida para o São Paulo. Em contato com o jornalista Venê Casagrande, um dirigente da Lazio revelou que o interesse do time carioca no volante nunca foi colocado no papel, diferentemente da equipe do Morumbi. Rio - A demora do Flamengo em formalizar uma proposta foi fator decisivo para Marcos Antônio. Em contato com o jornalista Venê Casagrande, um dirigente da Lazio revelou que, diferentemente da equipe do Morumbi.

“Eles apenas falavam os números. Nunca nos enviaram um papel timbrado do clube. Era apenas através dos empresários e na palavra. O São Paulo botou no papel, aceitamos, ele (jogador aceitou) e fechou. Foi isso”, contou o cartola.

O mesmo dirigente ainda deu detalhes do negócio que sacramentou a ida de Marcos Antônio para o São Paulo. O modelo foi um empréstimo com opção de compra de 4,8 milhões de euros (cerca de R$ 28 milhões) por 80% dos direitos econômicos. A compra se torna obrigatória se o volante jogar (basta entrar em campo) em 50% dos jogos do time paulista durante o período de empréstimo.

chegou a ficar próximo de um final feliz, mas esbarrou em novas exigências dos italianos. As negociações do Flamengo com os italianos se arrastavam desde o mês passado. O clube carioca, mas