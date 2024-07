Matheusinho, meio-campista e artilheiro do Criciúma no Brasileiro, está fora da partida - Celso da Luz / Criciúma EC

Publicado 19/07/2024 16:51

Adversário do Flamengo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Criciúma terá um desfalque de peso para o duelo: o meio-campista Matheusinho. Ele lesionou o músculo posterior da coxa direita no embate com o Corinthians, na última terça-feira (16), e não estará à disposição do técnico Claudio Tencati para enfrentar o Rubro-Negro.

Matheusinho é um dos principais jogadores do Tigre nesta temporada. No Campeonato Brasileiro, inclusive, é o artilheiro da equipe, com 5 gols.



Flamengo e Criciúma lutam por objetivos opostos na competição. Enquanto o Rubro-Negro ocupa a 3ª posição, com 31 pontos, e briga pelo topo da tabela, o Tigre, em 14º, com 17, precisa da vitória para se afastar da zona de rebaixamento.

As equipes medem forças neste sábado (20), às 16h (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em jogo válido pela 18ª rodada do Brasileirão.