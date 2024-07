Gabigol vive momento conturbado com a camisa do Flamengo - Divulgação/Flamengo

Gabigol vive momento conturbado com a camisa do FlamengoDivulgação/Flamengo

Publicado 19/07/2024 13:24 | Atualizado 19/07/2024 13:24

Rio - Gabigol segue liberado para entrar em campo pelo Flamengo. Nesta sexta-feira (19), o clube foi notificado pela Corte Arbitral do Esporte (CAS) da anulação parcial do processo, a pedido da União Federal, mas o efeito suspensivo em favor do atacante, que o libera para atuar, está mantido.

Na terça (16), O DIA, assim como outros veículos, publicou, equivocadamente, que a anulação do processo se deu de forma integral, o que também anularia o efeito suspensivo de Gabigol. Pedimos desculpas pelo erro.

A União solicitou anulação do processo alegando não ter sido notificada e que, por isso, não instituiu um representante. Na Suíça, o painel julgador é formado por três árbitros: um indicado pela defesa do atleta, um pelo CAS e teoricamente um pela União.



Agora, a União terá até o dia 29 para nomear seu representante. A expectativa é que o julgamento aconteça até outubro.

Relembre o caso

Gabigol foi punido com dois anos de suspensão por possível tentativa de fraude a um exame antidoping surpresa no Ninho do Urubu. A decisão do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD) saiu em março de deste ano.



No entanto, como o fato ocorreu em abril de 2023, a punição para o atacante vale até abril de 2025.



Em abril deste ano, a defesa do atleta conseguiu um efeito suspensivo, que permitia Gabigol entrar em campo até a decisão final no CAS. O jogador, então, voltou a frequentar o Ninho do Urubu e ficar à disposição do técnico Tite. Entretanto, com a anulação, ele volta a ficar suspenso até abril do ano que vem.