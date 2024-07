Tite fará mudanças no time titular do Flamengo para enfrentar o Criciúma - Marcelo Cortes / CRF

Publicado 19/07/2024 18:26

Brasília - Com o retorno do quarteto de uruguaios que estavam disputando a Copa América, o técnico Tite indicou o time titular do Flamengo com novidades para enfrentar o Criciúma, neste sábado (20), pela 18ª rodada do Brasileirão. Arrascaeta e De La Cruz estarão entre os 11 iniciais.

Ao lado da dupla, Erick Pulgar e Gerson fecham o meio-campo. Nas laterais, apesar da volta de Viña, Ayrton Lucas e Wesley serão mantidos no time principal.

Tite contará ainda com o retorno de Everton Cebolinha, recuperado de lesão no quadril. Por outro lado, Bruno Henrique, com uma entorse no tornozelo direito, e Allan, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não estarão à disposição.

Sendo assim, a provável escalação do Flamengo, segundo o 'ge', é: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta e Gerson; Cebolinha e Pedro.

Na briga pelo topo da tabela do Brasileirão, com 31 pontos - cinco de desvantagem para o líder Botafogo -, o Rubro-Negro entra em campo contra o Criciúma neste sábado (20), às 16h (de Brasília), no Mané Garrincha.