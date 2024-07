Vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, fala sobre reforços e do caso Gabigol - Reprodução / Internet

Vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, fala sobre reforços e do caso Gabigol Reprodução / Internet

Publicado 18/07/2024 18:27

Rio - O Vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, confirmou, nesta quinta-feira (18), que o clube não foi notificado pela Corte Arbitral do Esporte (CAS) sobre a anulação do efeito suspensivo de Gabigol. Segundo o portal "ge", o julgamento precisará ser reiniciado por falha na intimação à União Federal.

"Eu estou lendo na imprensa o que está acontecendo. O Flamengo não recebeu absolutamente nada, não foi comunicado de nada", disse Marcos Braz em entrevista na sede da CBF, na Barra da Tijuca, antes do sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil.

Ainda sem ser notificado pelo CAS, o Rubro-Negro manteve a programação normal e planeja relacionar o atacante para enfrentar o Criciúma, no sábado (20), às 16h, no Mané Garrincha, em Brasília, pela 18ª rodada do Brasileirão. Ainda de acordo com o clube, Gabigol está integrado ao elenco e segue treinando normalmente.

Busca por reforços

Na chegada à sede da CBF, o dirigente rubro-negro também falou sobre a movimentação do clube nesta janela de transferências. Questionado sobre o interesse na contratação do meia Claudinho, do Zenit, da Rússia, Braz afirmou que as conversas não estão avançado.

"Eles não querem vender o jogador, estamos negociando. Tem que ter calma", disse o dirigente, que completou: "quando estiver mais próximo, quando o Flamengo sentir seguro [para fechar com o jogador], a gente pega o avião. Temos que estar confortáveis para dar o bote final e ainda não está nesse momento."

O vice-presidente aproveitou para desmentir alguns rumores sobre as negociações do clube nesta janela. Na últimas semanas, o nome do meia Evander foi levantado como um suposto reforço. "Apareceu aí, nos últimos cinco dias um bombardeio de nomes que o Flamengo não trabalha na janela", disse.

Pressionado pela torcida por conta da falta de reforços na janela do meio do ano, Marcos Braz explicou a estratégia do clube e avaliou os movimentos feitos na temporada.

"A janela da temporada é uma só. No início do ano a gente entrou agressivamente e trouxemos jogadores importantes. Agora, nós estamos em um segundo momento, tentando fazer os ajustes. Dizer que a janela do Flamengo é ruim é um absurdo. Até porque o clube tem um único orçamento, ou gasta no começo do ano ou no meio. Nós escolhemos fazer investimentos pesadíssimos no início do ano", comentou.