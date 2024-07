Gabigol, do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 16/07/2024 16:49 | Atualizado 16/07/2024 17:20

Rio - A Corte Arbitral do Esporte (CAS) anulou o processo de Gabigol, do Flamengo , por falha na intimação à União Federal. Dessa forma, o julgamento precisará ser reiniciado, e o efeito suspensivo do atacante, consequentemente, também foi anulado. A informação foi dada primeiro pelo "ge".

Para ter continuidade, o CAS decidiu anular todo o processo. Isso implica no fim do efeito suspensivo para Gabi. Dessa forma, a defesa precisará entrar com um novo pedido de efeito suspensivo para que ele possa ficar à disposição de Tite.

Vale lembrar que três árbitros participam do julgamento no CAS: um indicado pela defesa do atleta; um indicado pela Autoridade Brasileiro de Controle e Dopagem (ABCD); e um indicado pelo CAS.

Relembre o caso

Gabigol foi punido com dois anos de suspensão por possível tentativa de fraude a um exame antidoping surpresa no Ninho do Urubu. A decisão do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD) saiu em março de deste ano.

No entanto, como o fato ocorreu em abril de 2023, a punição para o atacante vale até abril de 2025.