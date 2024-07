Pedro é o artilheiro do Brasil em 2024 - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 16/07/2024 15:16

Rio - Grande nome do Flamengo na temporada, Pedro atraiu interesse do mercado europeu. De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o staff do camisa 9 foi procurado pelo Spartak Moscou, da Rússia, que demonstrou interesse em sua contratação.

Porém, os empresários de Pedro avisaram que ele não tem interesse em ir para a Rússia e quer permanecer no Flamengo. O atacante, inclusive, não quis nem ouvir a proposta dos russos.

Pedro é o maior artilheiro do Brasil na temporada, com 26 gols. O contrato do jogador com o Flamengo vai até o fim de 2026.