Demian Fiocca é o novo vice de finanças do FlamengoReprodução

Publicado 16/07/2024 18:49

Rio - O Flamengo definiu o nome de Demian Fiocca, ex-presidente do BNDES, para assumir o cargo de vice-presidente de finanças, vago desde o início do mês após saída de Rodrigo Tostes. A indicação do economista partiu do presidente Rodolfo Landim, que decidiu não acumular a função nos últimos meses de seu mandato. A informação foi divulgada primeiramente pelo "ge".

Demian Fiocca se formou em economia pela USP e comandou o BNDES entre 2006 e 2007. Em seu currículo, também coleciona os cargos de chefe da divisão do conselho econômico do Ministério do Planejamento; chefe do HSBC do Brasil; executivo da gestão da Valle e presidente do banco Nossa Caixa.

Torcedor do Flamengo, Fiocca é sócio do clube desde 2016. Ele aceitou o cargo nesta terça-feira (16) e já iniciou os trabalhos.

Por conta da proximidade das Eleições, as movimentações políticas vêm tomando conta dos bastidores do Flamengo nas últimas semanas e já provocou a saída de sete pessoas da gestão de Landim. Além de Tostes, Maurício Gomes de Mattos (VP de Embaixadas e Consulados), Marcelo Conti (VP de Gabinete), PC Pereira (VP de Secretaria), Adalberto Ribeiro (VP de Relações Externas), Arthur Rocha (VP de Patrimônio) e Ricardo Campelo (VP de Responsabilidade Social) também deixaram seus cargos.