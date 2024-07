Wesley renovou com o Flamengo até o fim de 2028 - Divulgação/Flamengo

Publicado 16/07/2024 14:26

Rio - O Flamengo anunciou, na tarde desta terça-feira (16), a renovação de contrato do lateral Wesley, de 20 anos. O camisa 43, que vem despertando interesse de times europeus, assinou novo vínculo com o Rubro-Negro até o fim de 2028.

"A única coisa que eu posso prometer é dedicação e trabalho. O resto é consequência, se eu vou jogar mal, se eu vou jogar bem. A única coisa que nunca vai faltar é meu esforço, quando eu não tiver bom no talento, vai na vontade, vai na raça. É isso que já tem no Flamengo, né?! Raça, amor e paixão. To muito feliz e realizado, só tenho a agradecer a minha família e aos meus empresários", disse o jogador.

o Fla recusou uma oferta de 12 milhões de euros (cerca de R$ 71,2 milhões) do Bornemouth, da Inglaterra. As negociações ainda estão em andamento e o clube carioca quer, pelo menos, 15 milhões de euros por uma saída imediata. Antes, o contrato de Wesley iria até o fim de 2025, mas a diretoria quis se proteger do assédio europeu. Recentemente,. As negociações ainda estão em andamento e

Sem o uruguaio Varela no período da Copa América, Wesley ganhou chances como titular sob o comando do técnico Tite e vive bom momento. No total, pelo Flamengo, entrou em campo em 80 oportunidades e fez dois gols.