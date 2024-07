Lorran em treino do Flamengo - Divulgação / Flamengo

Publicado 16/07/2024 12:30 | Atualizado 16/07/2024 12:37

Rio - Uma das principais promessas da base do Flamengo, o meia Lorran, de 18 anos, está envolvido em um trabalho de preservação no clube carioca. O atleta recebeu vaias na partida contra o Cruzeiro e contra o Cuiabá e vem sendo tratado com carinho pelo departamento de futebol rubro-negro. As informações são do portal "GE".

Após ter sido vaiado contra o Cruzeiro, Tite fez um pedido oficial para os torcedores do Flamengo terem carinho com Lorran. Porém, no jogo seguinte no Maracanã, com o tropeço contra o Cuiabá, o jovem novamente foi vaiado. Com isso, a comissão técnica preferiu preservá-lo na derrota contra o Fortaleza.



O jovem não foi utilizado pela primeira vez em dez jogos. A última vez que ficou à disposição e não entrou em campo foi na goleada em cima do Vasco, último jogo antes dos convocados irem para Copa América. Lorran foi um dos destaques durante o período da Copa América. Na vaga de Arrascaeta, o jovem correspondeu às expectativas em um primeiro momento e foi abraçado pela torcida. Oscilou na reta final e virou alvo de críticas e cobranças.



O cuidado com Lorran também tem jogadores experientes do elenco como ponto fundamental. Os relatos são que o atleta é querido pelos diferentes grupos no Flamengo. Com 18 anos, o meia consegue transitar bem entre os mais experientes e também os que como ele são jovens.