Marcos Braz não deve seguir na vice-presidência de futebol do Flamengo em 2025Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 16/07/2024 11:02

Rio - Vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, não deve seguir na função em 2025. Ocupando o cargo há cinco anos e meio, desde o início da gestão Rodolfo Landim, o dirigente já comunicou a decisão ao mandatário rubro-negro. De acordo com o jornalista Mauro Cezar Pereira, o também vereador disse a Rodrigo Dunshee, candidato da situação às eleições presidenciais do clube, que não pretende continuar exercendo a função, mesmo que Dunshee ganhe a votação para comandar o Flamengo no próximo triênio.

As eleições no rubro-negro acontecem em dezembro e já têm outros dois candidatos definidos. Além de Rodrigo Dunshee, o ex-presidente do Conselho de Administração na gestão Landim, Luiz Eduardo Baptista, o BAP, e o ex-vice-presidente de Consulados e Embaixadas, Maurício Gomes de Mattos, vão concorrer ao pleito.

Ainda não há um candidato que não tenha sido aliado de Landim ao longo de seu mandato. Até o momento, não surgiu um nome de consenso entre os adversários. Há 13 dias, Flávio de Araújo Willeman, que era o mais cotado para ser tal nome, comunicou que não será o candidato da oposição.

Braz focado no mercado

Com seu futuro definido longe da pasta da vice-presidência de futebol do Flamengo, Marcos Braz está focado em trazer novos reforços em sua provável última janela de transferências. Atualmente, o dirigente negocia com Marcos Antônio, da Lazio (ITA) e Claudinho , do Zenit (RUS). Além de tentar fechar um difícil acordo por Lucas Paquetá, do West Ham (ING).