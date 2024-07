Marcos Antônio com a camisa da Lazio - Divulgação / Lazio

Publicado 18/07/2024 08:50

Rio - Em busca da contratação do volante Marcos Antônio, de 24 anos, o Flamengo realizou uma nova proposta e deu um ultimato para a Lazio, que detém os direitos do brasileiro, para que a operação seja finalizada. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

O Rubro-Negro descartou uma operação em definitivo e fez novamente uma proposta de empréstimo com opção de compra. O Flamengo aceitou aumentar o valor da transferência, após o empréstimo, para 4,3 milhões de euros (cerca de 25 milhões).



A novela vem se arrastando com a Lazio mudando de comportamento nos últimos dias. Inicialmente, o clube italiano topou o empréstimo e pediu um aumento na opção de compra, posteriormente, avisou que só aceitaria uma venda em definitivo, algo que foi descartado pelo Flamengo.



Marcos Antônio atuou emprestado pelo PAOK, da Grécia, na última temporada, e teria interesse de voltar ao futebol brasileiro. O jogador foi formado na base do Athletico-PR, mas atua na Europa desde 2018, quando acertou com o Estoril, de Portugal. Ele também defendeu o Shakhtar Donetsk.



Na última temporada pelo clube grego, Marcos Antônio entrou em campo em 17 partidas e fez três gols. Ele terminou como reserva no PAOK e a sua última partida foi no dia 24 de abril em um empate da sua equipe contra o Lamia pelo Campeonato Grego.