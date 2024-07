Lucas Paquetá em ação pela seleção brasileira - Ronald Martinez/ Getty Images North America / Getty Images via AFP

Publicado 17/07/2024 19:25

Rio - O Flamengo ganhou um concorrente de peso pela contratação do meia Lucas Paquetá. Nas últimas horas, o Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo, buscou informações sobre a situação do meia. A notícia foi dada pelo portal "Bryan Nassr", especialista na cobertura do clube saudita.

Segundo o veículo, os árabes procuraram os empresários do jogador do West Ham para entender o cenário atual e se há desejo de jogar na Liga Saudita. Porém, o meia já deixou claro que, se for para deixar a Inglaterra enquanto é investigado por manipulação de apostas, quer voltar a vestir a camisa do Flamengo.

O Rubro-Negro sinalizou uma primeira investida com 15 milhões de euros (R$ 89 milhões), que foi recusada pelo West Ham. Mesmo assim, o time carioca mantém o sonho por Paquetá e prepara nova investida.

Processo na Inglaterra

Lucas Paquetá é alvo de investigação da Federação Inglesa por manipulação de resultados com apostas esportivas. O jogador será julgado pelo Comitê Independente e a punição poderá ser validada pela Fifa. O Flamengo contratou uma consultoria de um escritório jurídico para entender a situação.



O imbróglio jurídico deve demorar cerca de dois anos. Por isso, o Flamengo entende que será possível contar com Lucas Paquetá em campo, enquanto o West Ham poderia recuperar parte do investimento. O Rubro-Negro deseja contar com o jogador ainda neste ano.