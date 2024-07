Rafinha em ação na final da Libertadores da América de 2019 - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 17/07/2024 15:31

Rio - Ex-jogador do Flamengo , Rafinha revelou os bastidores da saída do Rubro-Negro, rumo ao Olympiacos, da Grécia. Em entrevista ao podcast '10 e faixa', do ex-companheiro de equipe Diego Ribas, o lateral-direito contou que a proposta dos gregos era irrecusável.

"Não me arrependo de ter saído. Me ligaram em uma quarta-feira, disseram que queriam me contratar. Falei 'agora não é hora, acabei de voltar da Alemanha, estou vivendo igual rei aqui, fomos campeões, o time está redondo, não dá, não quero'. Perguntaram por qual valor eu iria e falei um número de sacanagem. No final de semana, o presidente do Olympiacos me ligou e falou que depositaria metade do contrato antecipado", contou Rafinha.

"Eu tinha bom salário, mas aquele valor era uns cinco anos de Flamengo. Foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. O presidente depositou o dinheiro antes de eu assinar o contrato. Minha família chorou muito, todo mundo ficou decepcionado, eu tinha acabado de voltar. Mas pela situação financeira, eu não poderia deixar de ir", completou.

Rafinha chegou ao Flamengo na metade de 2019, vestiu a camisa do clube por pouco mais de um ano e foi campeão da Libertadores da América, do Brasileirão, da Supercopa do Brasil, da Recopa Sul-Americana e do Carioca. Em agosto de 2020, deixou o Rubro-Negro rumo à Grécia - onde atuou por menos de um ano.