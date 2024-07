Shola fez um dos gols na final da Libertadores Sub-20 2023 - Reprodução / Instagram

Shola fez um dos gols na final da Libertadores Sub-20 2023Reprodução / Instagram

Publicado 17/07/2024 13:42 | Atualizado 17/07/2024 13:46

O Flamengo entrou em acordo para a compra definitiva do nigeriano Ogundana Shola, do sub-20. O clube vai adquirir 70% dos direitos econômicos do jogador por cerca de U$S 450 mil (aproximadamente R$ 2,4 milhões). O atacante, que pertencia ao Remo Stars, da Nigéria, está no Rubro-Negro por empréstimo desde abril de 2023. A informação foi publicada nesta quarta-feira (17) pelo "ge".

Na final da Libertadores Sub-20 2023, o ponta de 19 anos marcou o gol de empate contra o Boca Juniors, que pavimentou caminho para a virada por 2 a 1 e a conquista do título inédito da base flamenguista. Em 2024, ele marcou quatro vezes e deu quatro assistências em 16 partidas, todas como titular.

Nas redes sociais, torcedores comemoraram a permanência. "Finalmente. Esse garoto joga muita bola", disse um. "Ele é o futuro do Flamengo", apontou outro. "O jogador é promissor", comemorou um internauta.