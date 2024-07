Marcos Braz é o vice-presidente de futebol do Flamengo - Alexandre Vidal/Flamengo

Marcos Braz é o vice-presidente de futebol do FlamengoAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 17/07/2024 21:05 | Atualizado 17/07/2024 21:09

Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, negou a existência de negociações com jogadores divulgadas nos últimos dias. A declaração foi feita na noite desta quarta-feira (17), através das redes sociais do dirigente.

A covardia eleitoral segue em curso.



O @Flamengo fez uma importante janela no início do ano (Viña, De La Cruz e Ortiz) e trabalha para se reforçar ainda mais, sempre respeitando o orçamento do clube e com responsabilidade.



Não procedem os nomes divulgados nas últimas 72hs. — MarcosBraz (@marcosbrazrio) July 17, 2024

Em seguida, Braz compartilhou declarações dos jornalistas Raisa Simplicio e Gabriel Reis, que citam Lucas Paquetá, Claudinho e Marcos Antônio como os únicos jogadores em negociação com o Rubro-Negro e mencionam não haver tratativas por Evander, do Portland Timbers, dos Estados Unidos.

Nos bastidores, o Flamengo segue na busca pelos reforços. Paquetá entrou na mira do Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo , segundo o portal "Bryan Nassr", especialista na cobertura do clube saudita.

Saída de Braz