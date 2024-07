Torcedor do Atlético-MG fez gestos racistas para a torcida do Flamengo - Reprodução

Torcedor do Atlético-MG fez gestos racistas para a torcida do FlamengoReprodução

Publicado 17/07/2024 16:28 | Atualizado 17/07/2024 16:29

Belo Horizonte - O torcedor do Atlético-MG acusado de atos racistas na partida contra o Flamengo , na Arena MRV, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi identificado pelo Galo e excluído do quadro de sócios do clube.

Leia mais: Gabigol treina no Flamengo enquanto clube não é notificado pelo CAS

Em nota oficial divulgada nesta quarta-feira (17), o Atlético-MG reforçou que segue colaborando com a polícia no caso.

"O banco de dados do programa de sócios Galo Na Veia e o sistema de monitoramento de câmeras da Arena MRV foram fundamentais para a identificação do referido torcedor. O Atlético continua colaborando com as autoridades públicas competentes e, por fim, ressalta que seguirá vigilante no combate a quaisquer formas de discriminação nas partidas realizadas na Arena MRV", afirmou o clube.

Leia mais: Rafinha revela bastidores de saída do Flamengo