Gony Arruda é o novo VP de Relações Externas

Publicado 17/07/2024 13:45

Rio - O Flamengo segue com os bastidores agitados por conta das movimentações políticas com a proximidade das eleições. Nesta quarta-feira (17), o presidente Rodolfo Landim definiu o nome de Gony Arruda para o cargo de vice-presidente de Relações Externas, que estava vaga desde a saída de Adalberto Ribeiro no início do mês.

Gony é uma figura conhecida na política do Flamengo e foi um dos principais nomes da Chapa Azul, que iniciou o processo de reestruturação do clube em 2012 com o ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello. Nos últimos anos, o grupo acabou se dividindo. O novo dirigente, inclusive, foi cogitado como candidato nas próximas eleições e aparece como favorito para ser vice na chapa de Rodrigo Dunshee, candidato da situação.

Sócio Benemérito do Flamengo, Gony Arruda ocupou o cargo de VP de futebol de base em 1996. Também teve carreira na política, sendo eleito deputado estadual por cinco mandatos consecutivos no Ceará e atuando como Secretário de Esporte do Governo do Ceará, nomeado por Cid Gomes.

Por conta da proximidade das eleições, as movimentações políticas vêm tomando conta dos bastidores do Flamengo nas últimas semanas e já provocaram a saída de sete pessoas da gestão de Landim. São eles: Rodrigo Tostes (VP de Finanças), Maurício Gomes de Mattos (VP de Embaixadas e Consulados), Marcelo Conti (VP de Gabinete), PC Pereira (VP de Secretaria), Adalberto Ribeiro (VP de Relações Externas), Arthur Rocha (VP de Patrimônio) e Ricardo Campelo (VP de Responsabilidade Social) também deixaram seus cargos.