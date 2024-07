Lucas Paquetá foi convocado para representar a seleção brasileira na Copa América - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 17/07/2024 09:50 | Atualizado 17/07/2024 10:47

Rio - O Flamengo não desistiu de Lucas Paquetá. Após ter a primeira proposta recusada pelo West Ham, da Inglaterra, o Rubro-Negro pretende retomar as negociações e realizar uma nova investida após o jogador retornar das férias, de acordo com o "ge".

A vontade do clube inglês em negociá-lo é o trunfo do Flamengo. O clube sinalizou uma primeira investida com 15 milhões de euros (R$ 89 milhões), que foi recusada pelo West Ham. O Rubro-Negro conta com o jogador para flexibilizar a postura dos ingleses.

O West Ham ainda não definiu um valor para negociar o meia, mas deseja negociá-lo para recuperar parte do investimento. Lucas Paquetá foi contratado por mais de 60 milhões de euros (R$ 300 milhões) há dois anos. A acusação de manipulação de resultados desvalorizou o passe.

Lucas Paquetá é alvo de investigação da Federação Inglesa por manipulação de resultados com apostas esportivas. O jogador será julgado pelo Comitê Independente e a punição poderá ser validada pela Fifa. O Flamengo contratou uma consultoria de um escritório jurídico para entender a situação.

O imbróglio jurídico deve demorar cerca de dois anos. Por isso, o Flamengo entende que será possível contar com Lucas Paquetá em campo, enquanto o West Ham poderia recuperar parte do investimento. O Rubro-Negro deseja contar com o jogador ainda neste ano.