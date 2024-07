Gabigol em treino do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 18/07/2024 13:20

Rio - Em reta final de contrato com o Flamengo, Gabigol, de 27 anos, poderá atuar no futebol italiano novamente. De acordo com o site "Tutto Mercato", a Fiorentina e o Bologna têm interesse na contratação do atacante. O portal ainda destacar que o Rubro-Negro deseja uma verba para não perdê-lo de graça.

De acordo com o site, o valor pedido pelo Flamengo seria de cinco milhões de euros (algo em torno de R$ 30,23 milhões). "Uma pechincha, visto que nos cinco anos em que vestiu a camisa do Flamengo marcou 153 gols em 268 partidas, um sinal de crescimento significativo em relação ao passado no futebol italiano", destacou a publicação.



O site também reforçou o problema que Gabigol enfrenta extracampo. O julgamento no CAS de Lausanne foi lembrado. Gabigol foi suspenso por 24 meses por "tentativa de fraude" durante uma surpresa antidoping e sua situação ainda está indefinida.



Após se destacar pelo Santos, Gabigol foi contratado pela Inter de Milão em 2016 e sua passagem foi um fracasso. Ele atuou em apenas dez jogos e fez um gol. Desde 2019, o atacante defende o Flamengo, fazendo história no clube de 2019 a 2022, e vivendo desde o ano passado um momento ruim no Rubro-Negro.