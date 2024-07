Gabigol em treino do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Gabigol em treino do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 18/07/2024 13:31 | Atualizado 18/07/2024 13:34

o Flamengo manteve a programação com Gabigol e planeja relacioná-lo para enfrentar o Criciúma, sábado (20), às 16h (de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília, pela 18ª rodada do Brasileirão. Segundo o "ge", Rio - Sem a intimação da Corte Arbitral do Esporte (CAS) sobre a queda do efeito suspensivo,, sábado (20), às 16h (de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília, pela 18ª rodada do Brasileirão. Segundo o "ge", o julgamento precisará ser reiniciado por falha na intimação à União Federal

O julgamento de Gabigol estava marcado para o dia 7 de junho. O jogador chegou a viajar para a Suíça, mas houve um adiamento após pedido da União Federal , que alegou não ter sido notificada sobre o caso. O CAS decidiu anular o processo e, consequentemente, o efeito suspensivo. As partes tomaram ciência extraoficialmente na última terça-feira (16), mas não houve notificação oficial do tribunal.

Gabigol cobra retratação

Sem uma notificação oficial do CAS, Gabigol manteve a rotina durante a semana e vive a expectativa de ser relacionado para o próximo jogo do Flamengo. Nas redes sociais, o jogador cobrou uma retratação pelas "notícias falsas".

"Ninguém vai se retratar das notícias falsas?", publicou o jogador.

"Me deixem em paz, mentirosos! Nada e ninguém vai apagar a história", disse o camisa 99 em outra publicação.

Relembre o caso

Em março deste ano, o Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD) decidiu suspender Gabigol por dois anos devido a uma possível tentativa de fraude em um exame antidoping surpresa no Ninho do Urubu. Como o fato ocorreu em abril de 2023, a punição para o atacante vale até o mesmo mês de 2025.

A defesa do atleta conseguiu um efeito suspensivo em abril deste ano, que permitia o atacante entrar em campo até a decisão final no CAS. O jogador voltou a frequentar o Ninho do Urubu e ficar à disposição do técnico Tite. Inicialmente, o julgamento estava marcado para acontecer no dia 7 de junho.

O julgamento foi adiado após pedido da União Federal, que faz parte do processo e alegou não ter sido notificada sobre o caso. Por isso, o órgão não indicou um árbitro. Vale lembrar que três árbitros participam do julgamento no CAS: um indicado pela defesa do atleta; um indicado pela Autoridade Brasileiro de Controle e Dopagem (ABCD); e um indicado pelo CAS.

Para ter continuidade, o CAS decidiu anular todo o processo. Isso implica no fim do efeito suspensivo para Gabi. Dessa forma, a defesa precisará entrar com um novo pedido de efeito suspensivo para que ele possa ficar à disposição de Tite.