Léo Pereira na marcação de Flaco López, em Palmeiras x Flamengo, no Allianz Parque - Cesar Greco/Palmeiras

Publicado 18/07/2024 15:10

Rio - O sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil colocou frente a frente Flamengo e Palmeiras. Os dois clubes, que protagonizaram uma forte rivalidade nos últimos anos, voltarão a se enfrentar pelo torneio nacional após 25 anos.

Pelas quartas da competição, em 1999, o Verdão levou a melhor no confronto. Na primeira partida, vitória do Rubro-Negro por 2 a 1, no Maracanã. Porém, na volta, o clube paulista deu o troco e venceu por 4 a 2, no Palestra Itália, e avançou para as semifinais.



Esses, no entanto, não foram os únicos duelos dos rivais na Copa do Brasil. Em 1997, eles também se enfrentaram, mas na semifinal. O Flamengo venceu as duas partidas, sendo a ida por 2 a 0 e a volta por 1 a 0.

Os jogos das oitavas de final estão previstos para serem disputados nas semanas dos dias 31 de julho e 7 de agosto. A primeira partida terá mando do Flamengo, enquanto o confronto decisivo para saber quem avança às quartas será na casa do Palmeiras.