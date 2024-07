Marcos Braz é o VP de futebol do Flamengo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 18/07/2024 22:10

Rio - O VP de futebol do Flamengo , Marcos Braz, cometeu uma gafe ao falar da negociação por Claudinho, do Zenit (RUS). Em entrevista ao canal "Flazoeiro TV", nesta quinta-feira, 18, o dirigente destacou que o Rubro-Negro está em tratativas com um ex-presidente da Rússia. Ele, porém, se confundiu.

Dmitri Medvedev foi, sim, presidente da Rússia. No entanto, o Presidente do Comitê de Gestão do Zenit, a quem Braz provavelmente se referia, se chama Alexander Medvedev.

"Eu quero deixar aqui um ponto para vocês entenderem. Quem está da outra ponta lá, do outro lado do balcão... Ele foi presidente da Rússia por cinco anos, é só isso. Foi o presidente da Rússia por cinco anos", disse Braz.

Na sede da CBF, Braz conversou com os jornalistas, citou as dificuldades da negociação e, mais uma vez, citou o ex-presidente da Rússia.



"Um ponto que eu queria deixar claro é que, no Zenit, a pessoa que estamos conversando é um ex-presidente da Rússia, presidente por cinco anos lá. Existe a parte política, a parte esportiva, também não querem vender o jogador", disse Braz.

Dmitri Medvedev foi o presidente do país entre 2008 e 2012. Além disso, foi primeiro-ministro entre 2012 e 2020, quando renunciou ao cargo. Atualmente, ele é vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia.