Publicado 19/07/2024 10:33

Rio - O presidente do Zenit-RUS, Alexander Medvedev, ironizou a gafe de Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, que o confundiu com o ex-presidente da Rússia Dmitri Medvedev. Após o ocorrido, o mandatário do time europeu aproveitou a oportunidade para debochar do interesse do Rubro-Negro no meia Claudinho.

"No Brasil, fui confundido com Dmitri Medvedev? Essa situação só faz você pensar: é esse o Claudinho que eles querem comprar?", brincou Medvedev em entrevista à agência de notícias Ria Novosti.

a negociação do Flamengo por Claudinho ficou mais complicada. O time carioca já tinha se acertado com o Zenit pela transferência no valor de 18 milhões de euros (quase R$ 107 milhões na cotação atual), mas os russos voltaram atrás após a conquista da Copa da Rússia e, inclusive, ofereceram uma renovação ao brasileiro.

Nos últimos dias,. O time carioca já tinha se acertado com o Zenit pela transferência no valor de 18 milhões de euros (quase R$ 107 milhões na cotação atual), mas os russos

Formado na base do Corinthians, Claudinho se destacou no futebol brasileiro em 2019 defendendo o Red Bull Bragantino. Seu melhor momento foi no ano seguinte, pelo próprio time paulista, quando atuou em 50 jogos, fez 20 gols e deu seis assistências. Em 2021, ele se transferiu para o Zenit.

Além do meio-campista, o Flamengo negocia a contratação por empréstimo de Marcos Antônio, que pertence a Lazio. Em relação a Lucas Paquetá, o West Ham vem dificultando as conversas, e a negociação esfriou.