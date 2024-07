Marcos Antônio estava negociando há um mês com o Flamengo - Divulgação / Lazio

Marcos Antônio estava negociando há um mês com o FlamengoDivulgação / Lazio

Publicado 19/07/2024 19:09

Rio - O São Paulo atravessou a negociação do Flamengo com a Lazio e encaminhou a contratação do meia Marcos Antônio. O contrato do jogador será de empréstimo por um ano, com opção de compra, que pode virar obrigação em cima de metas cumpridas por ele.

O Tricolor Paulista contou a seu favor com a vontade de Marcos Antônio em jogar pelo clube. Isso porque, com as lesões de Alisson e Pablo Maia, as chances do meia ser titular são maiores do que no Flamengo, de acordo com o "ge".



As negociações do Rubro-Negro com os italianos se arrastam desde o mês passado. O clube carioca esbarrou em novas exigências da Lazio , que só queria negociar o atleta em definitivo.

Além de Marcos Antônio, o Flamengo também pode não ter outro alvo nesta janela. A contratação de Claudinho é considerada como "quase impossível" por Bruno Spindel, diretor executivo do clube.